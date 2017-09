27-09-2017, Politie.nl

Inbreker tankstation aangehouden

Grijpskerk - In de nacht van dinsdag op woensdag hebben agenten een 29-jarige man uit Roemeniƫ aangehouden op verdenking van inbraak bij een tankstation aan de Lageweg.

Rond 02.00 uur hoorden getuigen het alarm van de shop van het tankstation afgaan en zagen een aantal mannen wegrennen. Zij belden de politie die onmiddellijk ging zoeken in de omgeving. Uiteindelijk is met behulp van een politiehond één verdachte aangehouden, de 29-jarige man uit Roemenië.

Hij werd door de hond in een weiland aan de Rijksstraatweg in Niezijl aangetroffen. De man is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. Het is nog onduidelijk of er daadwerkelijk iets is weggenomen uit het tankstation. Het onderzoek naar de overige verdachten gaat verder.