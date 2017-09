27-09-2017, Oogtv.nl tekst en bron, en RTL Nieuws

Groningse militairen overleden door afgekeurde mortieren

Winschoten - Het overlijden van de militairen Kevin Roggeveld uit Groningen en Henry Hoving uit Winschoten had kunnen worden voorkomen.

Dat meldt RTL Nieuws woensdagavond. De mortiergranaat die in de zomer van vorig jaar bij een oefening in Mali tijdens het afschieten ontplofte, was afkomstig uit een partij ondeugdelijke granaten. Die kostte de 24-jarige Roggeveld en de 29-jarige Hoving het leven.

Volgens de militaire vakbond VBM zou het ongeluk niet gebeurd zijn als defensie de veiligheidsprocedures had nageleefd. De granaten, afkomstig uit Bulgarije, hadden moeten worden afgekeurd omdat ze onveilig waren. De VBM zegt dat defensie het rapport van een keurmeester in een la heeft gestopt en verder niets heeft gedaan.