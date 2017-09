29-09-2017, redactie & Martin Nuver hoofdredacteur

Bestrating.nl weer hoofdsponsor 112GroningenDag in 2018

Assen/ Groningen - Ook 16 juni 2018 is Bestrating.nl weer de hoofdsponsor van de 112GroningenDag. 29 september werd deze mooie samenwerking weer aangegaan.

Martin & Bert Meijering van Bestrating.nl waren er vrijdagmorgen snel over uit. Zo`n geweldige dag gaan we opnieuw opzetten. De twee zijn ook nog brandweerman in hart en nieren.

Voor deze dag zijn wij opzoek naar standhouders voor de 112Dag en veiligheidsmarkt. Het doel van de 112GroningenDag is de burger actief kennis te laten maken met hulpdiensten, over hun werk en taak bij een calamiteit en of hulpverlening. En belangrijker, de burger vooral te informeren over preventie en voorkomen van calamiteiten.

Graag zouden wij u als standhouder willen verwelkomen. Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden via [email protected] of bel rechtreeks met Martin Nuver via 0653701808. Graag tot ziens op zaterdag 16 juni 2018 in Groningen.