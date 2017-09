29-09-2017, Facebook politie Ommelanden West

Inbraken bedrijfsauto's

Ommelanden West - Vanaf mei 2017 zijn er in totaal 11 ( 5x gemeente Zuidhorn, 4x gemeente Leek, 2x gemeente Bedum) inbraken geweest in bedrijfsvoertuigen waarbij veel elektrisch gereedschap wordt weggenomen. Dit is een flinke toename.

Voorkom dat in je auto wordt ingebroken

In Nederland worden dagelijks tientallen auto’s opengebroken. Misschien ken je wel iemand die dit is overkomen. Een #autokraker is vaak een gelegenheidsdief. Hij ziet iets in een auto en wil dat hebben. Tikt een ruit in en pakt mee wat hij pakken kan. Dit kun je voorkomen.