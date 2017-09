29-09-2017, Bron Oldambtnu.nl & foto Jeroen Bos 112Gr. & G. de Groot video

Commandant betuigt spijt aan nabestaanden omgekomen militairen (Video)

Winschoten - Commandant Tom Middendorp betuigt spijt aan nabestaanden omgekomen militairen Dat laat Greetje Groenbroek, de moeder van Hoving, weten na afloop van het gesprek met de Commandant der Strijdkrachten.

Middendorp bracht vrijdag een bezoek aan de ouders van Hoving in Winschoten om te praten over het Mali-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De vader van Roggeveld was ook bij dat gesprek.

