29-09-2017, Politie Groningen & Haren Facebook

Vrouw redt studente uit de gracht

Groningen - Vrijdagmorgen om 06:30 uur liep een vrouw over de Museumstraat toen ze een plons hoorde. Ze zag dat er een vrouw in de gracht was gefietst. Collega's stonden op dat moment net aan de overkant een brommer te controleren