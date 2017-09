29-09-2017, Martin Nuver 112Gr.

Ongeval Johan van Zwedenlaan/ Hoendiep

Hoogkerk - Op de Johan van Zwedenlaan was vrijdagmiddag een ongeval tussen een auto en een scooterrijder.

Niemand raakte gewond. Er ontstond een file. Even later was er weer een ongeval op het Hoendiep.