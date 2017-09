29-09-2017, Meternieuws.nl

Jongen (12) omgekomen bij 'tragisch ongeluk' (Video)

Gasselternijveen - Een twaalf jarig jongetje is donderdag tegen de avond dood gevonden in het bosje aan de Parchutistenstraat in Gasselternijveen

Dat werd vrijdagavond bekend gemaakt. De trauma heli werd nog opgeroepen maar kon in de lucht al terugkeren omdat duidelijk werd dat het kind was overleden. Het kind is door een tragisch ongeval om het leven gekomen. Wat de juiste toedracht is geweest is onbekend. In het dorp is met verslagenheid op het nieuws gereageerd.