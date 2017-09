30-09-2017, Sven Hoogland 112Gr.

Nacontrole CO in Stadskanaal

Stadskanaal - Om 22:57 uur werd er een melding voor een nacontrole gedaan bij de brandweer.

Bij aankomst werd van de bewoner vernomen dat het vermoedelijk ging om koolmonoxide, waarbij de brandweer met beademing naar binnen is gegaan om het te controleren. De ambulance is nog ter plaatse gekomen voor een onderzoek, maar in het pand bleek geen koolmonoxide aanwezig te zijn, aldus de brandweer.