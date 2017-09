30-09-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Auto naast A7

Leek - Door onbekende oorzaak is vanmorgen een automobilist met zijn auto naast de A7 geraakt.

Een automobilist is zaterdagmorgen ter hoogte van Leek met zijn auto door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en in de bossages tot stilstand gekomen. De brandweer werd in eerste instantie ook opgeroepen, omdat de melding was dat het voertuig gekanteld zou zijn. Hiervan was echter geen sprake, en was de inzet van de brandweer niet nodig. Ter plaatse gekomen ambulance personeel heeft de automobilist onderzocht, en later overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen. Berger Poort heeft later de auto afgesleept.