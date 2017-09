30-09-2017, www.politie.nl

Agent gewond aan hoofd bij aanhouding

Groningen - Een agent is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt aan zijn hoofd bij de aanhouding van drie personen.

Bij de politie kwam een melding binnen dat in de Nieuwstad in Groningen drie personen over auto’s liepen en mensen hadden bedreigd met een mes. Toen agenten één van de verdachten aanspraken en naar zijn identiteitsbewijs vroegen, reageerde hij agressief en weigerde hij zijn identiteit bekend te maken. Hierop werd hij aangehouden.

Hij verzette zich bij zijn aanhouding zo hevig, dat een agent achterover viel en met zijn hoofd op een stoeprand terecht kwam. Een andere agent kreeg een elleboogstoot van de verdachte. De 31-jarige man uit Groningen kon uiteindelijk toch onder controle worden gebracht en is ingesloten voor verhoor. Even later konden de twee andere personen ook worden aangehouden. Het gaat om een 31-jarige man uit Dalfsen en een 29-jarige uit Hoogeveen. Eén van hen droeg een mes bij zich. Het mes is in beslag genomen. Ook deze beide verdachten zijn ingesloten voor verhoor.

Geweld tegen politie en hulpverleners

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd.