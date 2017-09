30-09-2017, www.politie.nl

Huurconflict mondt uit in steekincident

Groningen - De politie heeft vrijdag een 59-jarige man uit Hasselt (Overijssel) aangehouden op verdenking van zware mishandeling.

Bij de meldkamer kwam een melding binnen van een 19-jarige inwoner van de Groninger Zeeheldenbuurt. Hij vertelde dat hij door de verdachte in hals en gezicht was gestoken met een mes. De aanleiding zou liggen in een huurconflict tussen beide partijen. De gealarmeerde politie is direct een onderzoek gestart. Het slachtoffer is voor behandeling van zijn verwondingen naar een huisarts gegaan. Terwijl de agenten op zoek waren naar de verdachte, meldde hij zich zelf op een politiebureau in zijn woonplaats. De man kwam naar het politiebureau om aangifte te doen van bedreiging. Hij is aangehouden en ingesloten voor verhoor.