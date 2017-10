30-09-2017, redactie

Open dag brandweer Haren druk bezocht

Haren - Zaterdag 30 september was de open dag van de brandweer Haren. Vanaf 10:00 uur tot 16:00 uur was iedereen van harte welkom op de kazerne aan de Westersedrift.

Voor jong en oud was er van alles te doen. Kinderen konden op een skelter een parcours afleggen waarbij er een brandje geblust moest worden. Verder konden mensen ervaren hoe het is om in een ruimte te lopen die zich met rook had gevuld en hoe het is om een stuk uit een auto te knippen.

In de kantine op het terrein waren een aantal kraampjes waar onder andere mensen van de EHBO en de Lotus voorlichting gaven en wij van 112Groningen.nl. De brandweer uit Groningen was tevens aanwezig met een hoogwerker en een hulpverleningsvoertuig. Ook kon men meerijden in een brandweerauto naar het Paterswoldsemeer. Daar was er de mogelijkheid om te spuiten met een echte brandslang of mee te varen in een boot van de reddingsbrigade.

Een absolute uitblinker was de crashtender van de brandweer op luchthaven Eelde. Dit grote voertuig voor vliegtuig brandbestrijding trok veel bekijks. Ondanks het regenachtige weer in de middag was het over het geheel van de dag gezellig druk. De brandweer van Haren kijkt terug op een geslaagde open dag.