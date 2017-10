01-10-2017, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl

Auto slaat over de kop en belandt in de berm

Bad Nieuweschans - Op de A7 tussen afrit Oudeschans en Bad Nieuweschans vond zaterdagavond een ongeluk plaats.

De auto vloog meerdere malen over de kop waarna hij in de berm tot stilstand kwam.Vermoedelijk is een technisch mankement aan de auto de oorzaak' aldus de bestuurder die het voorval kon navertellen.

Hij en zijn mede passagier kwamen met de schrik vrij. Wel werden ze gecontroleerd in een ter plaatse gekomen ambulance. Tijdens het ongeluk is tijdelijk één rijstrook afgesloten geweest. Berger Fruitema heeft het voertuig geborgen.