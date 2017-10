Toedracht onduidelijk

De politie startte direct een onderzoek. Het treinverkeer werd stilgelegd. Rechercheurs van de Forensische Opsporing kwamen om sporenonderzoek te doen. Rond het middaguur is het lichaam naar het mortuarium overgebracht voor nader onderzoek.

De politie tast nog in het duister over de toedracht. Met alle mogelijke scenario’s wordt nog rekening gehouden. Dat is ook de reden dat er beslag is gelegd op het lichaam. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Daarnaast worden omwonenden bevraagd en wordt bekeken of er mogelijk camerabeelden zijn die meer duidelijkheid kunnen brengen.

Getuigen gezocht

Heeft u zaterdagavond tussen 22:30 en 7:00 rondom het Herewegviaduct iets bijzonders gezien wat mogelijk verband kan houden met dit incident? Schroom dan niet om die informatie met de politie te delen. Dat kan via 0900-8844 of als u liever anoniem wenst te blijven via 0800-7000.