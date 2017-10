01-10-2017, Later meer

Treinverkeer weer op gang na vinden stoffelijk overschot (Video)

Groningen - Op het spoor onder het Herewegviaduct is zondagochtend rond half acht het lichaam van een man gevonden. Daardoor is tijdelijk geen treinverkeer mogelijk.

De machinist van een trein ontdekte het lichaam. Het is nog niet bekend om wie het gaat en op welke manier hij om het leven is gekomen. De man zou niet door een trein zijn overreden. De politie doet onderzoek. Vanwege het onderzoek ligt het treinverkeer tussen Groningen Europapark en het Hoofdstation stil. De NS zet bussen in. Het treinverkeer komt waarschijnlijk pas na 12 uur weer op gang.(oogtv tekst)

Update: Het lijkt er in eerste instantie op dat de persoon van het viaduct af was gesprongen. De Technische recherche onderzoekt nu of hij niet geduwd is en/of er sprake is van een misdrijf.

Update: Het treinverkeer is inmiddels na de middag weer hervat. Nader info ontbreekt nog verder.

Dvhn

Oogtv