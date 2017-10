01-10-2017, tekst oogtv.nl

Bevrijdingsmuseum sluit definitief de deuren

Groningen - Het Bevrijdingsmuseum aan de Ulgersmaweg heeft zondag voor de allerlaatste keer haar deuren gesloten. Het museum verhuist naar Grootegast en dat ging niet onopgemerkt voorbij.

Een stoet van oude legervoertuigen van ‘Keep them Rolling’ reed van Zuidlaren naar het Bevrijdingsmuseum om daarmee haar ongenoegen te uiten in de richting van het gemeentebestuur. Dat bestuur wil dat het Canadian Allied Forces Museum, zoals het officieel heet, vanaf volgend jaar 60.000 euro aan huur gaat betalen.

Het museum kan dat niet betalen. Sinds het museum in 2008 haar intrek nam in een oude loods fungeerde het als een soort van anti-kraakwacht. Opdracht van de gemeente was om op een laagdrempelige manier informatie te geven over de bevrijding van de stad Groningen. Dat laagdrempelige werd uitgevoerd in de vorm van gratis toegang. Ruim acht jaar later is die toegang nog steeds gratis waardoor er onvoldoende financiële middelen zijn om het huurbedrag op tafel te krijgen.

Ondanks dat verschillende politieke partijen in de bres sprongen voor het museum hield het gemeentebestuur voet bij stuk, waarop eigenaar Heiko Ates van het museum op zoek ging naar een alternatief dat gevonden werd in Grootegast. “De komende tijd gaan we het museum ontmantelen en in zijn geheel verhuizen naar het Westerkwartier”, aldus Ates.

Ates verwacht ruim een half jaar nodig te hebben om de collectie te verplaatsen.

