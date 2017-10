02-10-2017, Marc Dol 112gr. & G. Twickler

Zorgboerderij door brand verwoest (Video)

Mussel - Aan de Kopstukken in Mussel is zondagnacht brand uitgebroken in een zorgboerderij. Een nabijgelegen paardenstal moest worden ontruimd.

Het vuur is inmiddels onder controle. Ook de paarden zijn in veiligheid gebracht. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend. Het pand moet als verloren worden beschouwd.