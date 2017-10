02-10-2017, Zwaantje de Jong/112marum.nl

Ongeval Oudewijk in Zevenhuizen

Zevenhuizen - Bij een aanrijding op de kruising Veldstreek / Oudewijk in Zevenhuizen is maandagmorgen een voertuig gekanteld. Over de oorzaak van de aanrijding is nog niks bekend. Mogelijk heeft een van de twee auto's geen voorrang verleend.

De brandweer van Haulerwijk was ook opgeroepen, maar zij konden al snel weer richting kazerne. Door de aanrijding was de kruising tijdelijk gestremd. Berger Collewijn kwam met twee bergingsauto's ter plaatse om de auto's die zwaar beschadigd raakten af te slepen.