02-10-2017, Politie Groningen & Haren Facebook

Getuigen gezocht i.v.m dood 21-jarige jongen

Groningen - Zondagmorgen werd het levenloze lichaam van een 21-jarige jongen aangetroffen naast het spoor onder het Herewegviaduct. We zijn onmiddellijk een onderzoek gestart.

Tot op heden is de toedracht niet duidelijk en doen we(de politie) er alles aan om helder te krijgen wat hier is gebeurd.

We vragen u om mee te denken;

- Heb je zaterdagavond tussen 22:30 uur en zondagmorgen 07:00 uur iets bijzonders gezien of gehoord rondom deze plek? Ook al is het zo klein, voor het onderzoek kan dit belangrijk zijn.



- Heb je een beveiligingscamera rondom de bewuste plek?



- Kende je het slachtoffer en heb je mogelijk informatie wat ons kan helpen binnen het onderzoek?



Bel dan op 0900-8844, bel met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000, meld je op één van onze buro's of stuur een PB.

2017260243