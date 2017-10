03-10-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Paardentrailer in de sloot na ongeluk

Scharmer - De A7 tussen Groningen en Hoogezand is maandagavond lange tijd afgesloten geweest vanwege een ongeval tussen een viertal voertuigen en een paardentrailer.

De paardentrailer is na het ongeval in de sloot beland, of er nog een dier in de trailer zat is niet bekend.