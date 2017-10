03-10-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Auto's botsen in Opende

Opende - Door een voorrangsfout zijn dinsdagavond twee auto's met elkaar in botsing gekomen.

Op de kruising Provincialeweg - Openderweg - Hoflaan in Opende zijn vanavond twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De aanrijding kon gebeuren, doordat de grijze auto geen voorrang kreeg van de auto die uit de Hoflaan kwam. In de grijze auto zat een automobiliste met haar twee kinderen uit de gem. Marum. Ze zijn door ter plaatse gekomen ambulance personeel. Vervoer naar een ziekenhuis was niet noodzakelijk, de kinderen waren wel erg geschrokken. De andere automobilist kwam ook met de schrik vrij. De twee auto's die zwaar beschadigd raakten, zijn afgesleept door een bergingsbedrijf. Het verkeer ondervond enige overlast van de aanrijding. De politie maakte rapport op van de aanrijding.