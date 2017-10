04-10-2017, Patrick Wind

Paard te water bij Matsloot

Matsloot - Op de Matsloot net buiten Hoogkerk lag dinsdagavond een paard in de sloot.

De brandweer was snel ter plaatse. Ook de eigenaar kwam ter plaatse. Men heeft de paard uit de sloot gehaald. Of het dier gewond is geraakt is niet bekend.