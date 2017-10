04-10-2017, Marc Dol & Sven Hoogland 112Gr.

Voor de zevende keer in een maand brand uitgebroken

Stadskanaal - Ditmaal stonden de coniferen in een brandgang aan de Dagwerkstraat in brand. De brand ging gepaard met veel vliegvuur en rookontwikkeling. Een nabijgelegen schuur is ook beschadigd geraakt.

Enkele ogenblikken eerder was ook een coniferenbrand aan de Peellaan in Stadskanaal geweest. Opvallend is dat vrijwel alle branden in dezelfde wijk en rond hetzelfde tijdstip zijn. Wie achter deze branden zit is niet bekend. De politie doet onderzoek. Het begint op een pyromaan te lijken die aktief is.