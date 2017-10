04-10-2017, Gerrie de Groot 112Gr. & Oldambtnu.nl

Ongeval letsel in Bellingwolde (Video)

Bellingwolde - Bij een eenzijdig ongeval aan de Vonkslaan in Bellingwolde is woensdagmorgen 1 persoon gewond geraakt. De bestuurder was aanspreekbaar en is voor controle naar een ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. In het voertuig was ook een hondje aanwezig, deze is door de politie thuis gebracht.