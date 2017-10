04-10-2017, Patrick Wind

Auto klem gereden op de Zaagmuldersweg (Video)

Groningen - Op de Zaagmuldersweg in de stad heeft de politie woensdagavond een auto klemgereden. Waarom de auto is klem gereden is nog niet bekend. Twee verdachten sloegen op de vlucht.

Of ze zijn aangehouden is nog niet bekend. De straat werd afgezet. De VOA deed onderzoek. Zowel de politie auto als de vluchtauto hebben schade opgelopen. Een derde auto raakte ook beschadigd maar kon zelfstandig doorrijden. Berger Poort heeft de politieauto en de vluchtauto geborgen. Zie ook dit artikel op Dvhn, vermoedelijk gaat het om deze persoon.