04-10-2017, Patrick Wind & Martin Nuver

Auto en scooter botsen

Groningen - Op de Floresstraat in de stad heeft woensdagmiddag een ongeval plaatsgevonden tussen een auto en een scooter.

Er viel 1 gewonde. Het meisje die op de scooter reed verleende geen voorrang aan de auto. Hierdoor kwamen beide in botsing. De straat was afgezet. De politie heeft de scooter voor technisch onderzoek meegenomen naar het politiebureau. De auto is geborgen door Poort.