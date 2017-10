05-10-2017, Gerrie de Groot 112Gr. & Wim Henstra 112gr & Martin Nuver 112gr. & Infoleek & Oldambtnu

Storm raast over Groningen

Groningen - Een ware storm raast over Groningen donderdag. Forse windstoten zijn er. Er zijn diverse stormschades gemeld.

In Delfzijl zijn de coupures gesloten. Aan het einde van de middag neemt de wind weer af. Foto s gemaakt op de Veenweg en in Warffum en in Leek. Op de Stadsweg in Ten Boer lagen ook bomen om.

Ook liggen bij Waterhuizen o.a diverse takken op de weg. Op de Kanaalweg in Scheemda liggen ook takken op de weg.

