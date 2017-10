05-10-2017, Wim Henstra 112Gr. & Jan Pieter Nieuwenhuis

Diverse stormschades in Warffum, Den Andel en Hoogezand

Warffum - Even na 11 uur werd brandweer Baflo opgepiept voor stormschade aan de Oostervalge in Warffum. Ter plaatse bleek er om boom over de weg te liggen waardoor de N363 gestremd was. Brandweer baflo heeft deze boom verwijderd.

Niet veel later werd brandweer Uithuizen opgepiept met de melding stormschade aan de Helmer Molemastraat in Warffum. Omdat de N363 nog was gestremd moest de brandweer omrijden via de polder om in Warffum te komen. Hier bleek een deel van het dak opgewaaid te zijn. Het dat is nog geïnspecteerd maar hier kon de brandweer weinig doen.

Later kregen we nog een tip. Er zou een boom over de Oosterweg in Den Andel liggen. Ter plaatse bleek het te gaan om een flinke boom die over de weg lag. Deze is later op de middag verwijderd