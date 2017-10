06-10-2017, Marc Dol 112gr.

Twee auto's branden uit in Stadskanaal (Video)

Stadskanaal - Vrijdagochtend is rond half 5 brand uitgebroken in een voertuig aan de Glaslaan in Stadskanaal. Of er sprake is van brandstichting is nog onduidelijk, maar er lijkt een pyromaan actief te zijn.

Bij aankomst van de brandweer stonden twee voertuigen in lichterlaaie. De voertuigen stonden op afstand van de woning. Hierdoor liepen de woningen geen gevaar. Met assistentie van een waterwagen uit Tweede-Exloërmond heeft de brandweer de vlammen weten te bedwingen. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. De laatste tijd zijn er vaak branden.

