06-10-2017, Brandweergroningen.nl bron

7 oktober ‘speciale’ open dag Brandweer Delfzijl

Delfzijl - Op zaterdag 7 oktober vindt sinds lange tijd weer een ‘speciale’ open dag plaats bij de brandweer in Delfzijl aan de Hogelandsterweg 1.

Tijdens deze dag zijn kinderen met een beperking en hun familie welkom van 11.00uur – 15.00 uur. Ook zijn de andere hulpdiensten zoals de politie en de ambulancedienst aanwezig. In mei pakte de brandweer al groots uit tijdens de reguliere open dag, die plaatsvond op het Molenbergplein.

“We merken dat daar weinig kinderen met een beperking komen, daarom organiseren deze ‘speciale’ open dag”, aldus organisator Sandra Hulzebos. “Veel voertuigen van de hulpdiensten staan opgesteld en we willen dat de kinderen alle tijd hebben om samen met hun ouders in, op of aan de voertuigen te zitten”. Bij de voertuigen staan personen die, waar nodig, kunnen helpen of vragen kunnen beantwoorden. Programma Naast het bezichtigen van de voertuigen zal de jeugdbrandweer van Delfzijl gedurende de dag demonstraties verzorgen. Voor de kinderen is een spuithuisje aanwezig. Hier kunnen zij met behulp van een brandweerslang een blussing gaan doen op het huisje (spelen met water).

Ook Brandweerman Sam is aanwezig en loopt rond over het terrein. Als aandenken van de open dag kunnen de kinderen met hun familie op de foto en krijgen ze de foto mee naar huis. Kortom een mooi moment om je in de wereld van de brandweer te wanen.