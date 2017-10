07-10-2017, 112gr

Onzeker blijft wie bestuurder was bij dodelijk kerstdrama Bornholmstraat (Video)

Groningen - Het onderzoek naar het verkeersongeval aan de Bornholmstraat te Groningen op 24 december 2016 is afgerond. Meldt de politie zaterdag 7 oktober 2017.

Bij het ongeval werden de twee inzittenden die voorin het voertuig zaten uit de wagen geslingerd. Ondanks uitgebreid (sporen) onderzoek van de politie en het NFI kan niet met zekerheid worden vastgesteld wie de bestuurder van de auto is geweest.

De politie concludeerde nu en eerder al dat uit camerabeelden en sporen bleek dat er te hard is gereden. Hoeveel kilometer te hard is onduidelijk. Het onderzoek is nu afgerond.

