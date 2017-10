07-10-2017, Patrick Wind & Martin Nuver 112gr.

Gewond na werkzaamheden CV ketel Zwanestraat

Groningen - Zaterdagavond om 19:33 uur kwam er een brand bijgebouw binnen in de Zwanestraat.

Ter plaatse bleek het te gaan om een woning waarmen bezig was met een CV ketel in een ruimte. Er bleek geen brand te zijn maar er was stoomvorming. Dat meldt de voorlichter @brwGroningen aan 112Groningen.

De bewoner raakte hierbij gewond door de hete stoom. Een ambulance heeft de persoon overgebracht naar een ziekenhuis voor behandeling.