08-10-2017, via Daniëlle Bekkering

2.000 enthousiaste deelnemers maken uitverkochte 4Mijl4You tot een groot succes

Groningen - De zevende editie van de 4Mijl4You was met 2.000 deelnemers een groot succes geworden.

Het populaire en wederom uitverkochte evenement aan de vooravond van de 4 Mijl ging ondanks de regenachtige weersomstandigheden onder grote belangstelling om 20.15 uur in Haren van start.

Projectmanager Danielle Bekkering zag dat het herfstachtige weer de pret niet kon drukken: “Al die vrolijke gezichten, geweldig om te zien! Iedereen vind het leuk om mee te doen en de samenhorigheid is dan ook groot. Ik zie skates, rolstoelen en fietsen. De finish op de Vismarkt zullen ze niet snel vergeten.”

Het eerste startschot werd gelost door Daan Bultje, directeur Health Ageing Network Northern Netherlands. Hij was blij verrast met de opkomst en hoeveel tijd en energie iedereen heeft gestoken in de aankleding van zijn of haar vervoersmiddel.

In verschillende snelheidsgroepen voltooiden deelnemers exact hetzelfde parcours als de 4 Mijl. Halverwege ontmoetten de snelheidsgroepen van 3 km/u, 6 km/u en 15 km/u elkaar. Dit leverde gezellige taferelen op. Op de Vismarkt werden alle deelnemers feestelijk onthaald. Het was geen wedstrijd maar een unieke belevenis met veel entertainment en gezelligheid.

De organisatie bedankt iedereen voor de enorme opkomst en hoopt jullie morgen langs het parcours te zien om de lopers van de 4 Mijl aan te moedigen.