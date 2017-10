08-10-2017, Martin Nuver 112Gr. & 112Gr.

4Mijl loper(75) overleden en onwelwording bij Haren

Haren - Een 48-jarige deelnemer aan de 4Mijl kreeg in de buurt van het Maartenscollege in Haren problemen. Korte tijd later even verderop viel een 75 jarige man neer en die werd gereanimeerd. Het MMT kwam ter plaatse.