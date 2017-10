08-10-2017, Martin Nuver & Jordi Haverdings

Sfeerreportage 4Mijl Groningen: Het was een zonnige loop!

Groningen - De 31ste editie van de Menzis 4 Mijl van Groningen leverde in prachtige weersomstandigheden Victor Chumo op als winnaar. De Keniaanse topatleet liep de traditionele 6,437 km in een razendsnelle tijd van 17 minuten en 31 seconden.

De Ethiopische Yomif Kejelcha finishte daar vlak achter als tweede in 17 minuten en 32 seconden. Noah Kipkemboi volgde op de voet in 17 minuten en 36 seconden. Bij de vrouwen maakte Ruth Jebet haar favoriete rol volledig waar. Jebet kwam overtuigend als eerste over de finish na 19 minuten en 16 seconden. Slechts twee seconden boven het parcoursrecord van Viola Kibiwot uit 2013 (19:14). Langs de finishstraat op de Vismarkt stond wederom een uitzinnig publiek om de lopers binnen te halen.





Richard Douma was dit jaar verrassend de snelste Nederlander. Douma finishte in precies 19 minuten. Jip Vastenburg was de snelste Nederlandse vrouw en evenaarde op prachtige wijze het parcoursrecord van de Nederlandse vrouwen in 19 minuten en 59 seconden.



Voor de 31ste editie waren sterke internationale en nationale atleten aanwezig. De weersomstandigheden bij de start in Haren waren uitstekend: droog, zon, circa 13 graden en lichte wind. Na het startschot en snel bochtenwerk versnelden de atleten voor het lange rechte stuk richting Groningen. De doorkomst halverwege lag net iets onder de negen minuten met een kopgroep van negen atleten. Eenmaal bij de Vismarkt aangekomen genoot Chumo zichtbaar van het in grote getale aanwezige publiek en finishte door het lint van hoofdsponsor Menzis.



Onder belangstelling van de nationale en internationale pers laat Chumo enthousiast weten: “Wat een mooie wedstrijd! De start in Haren, het snelle en vlakke parcours met veel publiek, alles aan dit evenement straalt. De finish zal ik niet meer vergeten!”



De organisatie laat na afloop weten tevreden te zijn met het resultaat en de gelopen tijden: “Op alle fronten een prachtige wedstrijd. Snelle tijden, geweldige weersomstandigheden en een spannende wedstrijd” zegt Race Director Elske Dijkstra.

Tekst: Persbericht 4Mijl.