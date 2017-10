1 gewonde na crash gestolen auto na achtervolging

Losdorp/ Beerta - De politie heeft zondagavond na een achtervolging een autodief in de kraag weten te vatten. De autodief had de auto eerder gestolen in Beerta .

De eigenaar ontdekte het snel. De dader gaf geen gehoor aan stoptekens en ging hij er met hoge snelheid vandoor. Crash in Losdorp



Op de Hogelandsterweg in Holwierde crashte het voertuig. De verdachte probeerde te vluchten, maar al snel kon hij daarna worden aangehouden. Persbericht maandag