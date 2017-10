09-10-2017, Michael Huising 112gr.

Automobilist vliegt uit de bocht

Veendam - Zondagmiddag verloor de bestuurder van een auto de macht over het stuur. Dit gebeurde in een scherpe bocht op de Transportweg.

Voordat hij in de sloot belandde toucheerde hij een tegemoetkomende auto en reed een lantaarnpaal uit de grond.

Met behulp van het ambulancepersoneel kon de bejaarde bestuurder uit de auto worden geholpen. Waardoor de man de macht over het stuur verloor is niet bekend. Hij werd voor controle naar het ziekenhuis vervoerd. De tegemoetkomende bestuurder kwam met de schrik vrij, zijn auto had lichte schade aan de linker achterzijde.

Berger Hamstra heeft de auto uit de sloot getakeld. Het doorgaande verkeer was enige tijd gestremd.