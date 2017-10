09-10-2017, Martin Nuver 112Gr.

Brand bijgebouw hoefijzerfabriek Groningen

Groningen - Van zondag op maandag om 03:45 uur kwam er een melding binnen van een brand bijgebouw bij de hoefijzerfabriek aan de Helpermolenstraat.

Ter plaatse ging een brandalarm af en daardoor was de eigenaresse gewaarschuwd. Er hing daadwerkelijk wat rook in een deel van een gebouw. Mogelijk dat er kort iets was geweest in een machine. Het was olie achtige lucht dat er hing. Na 25 minuten keerde men terug. Er was gelukkig geen brand.