09-10-2017, Ditisroden.nl & video Meternieuws.nl

Ongeval bij Roderesch (Video)

Roderesch/Nieuw Roden - Zondagavond is een auto tegen een geparkeerde busje gereden die in de berm stond bij een huis aan de Esweg tussen Roderesch en Nieuw Roden.

Er stonden op dat moment meer geparkeerde auto's in de berm. Nadat de automobilist het busje had geraakt kwam hij in de berm terecht en is tegen een boom tot stilstand gekomen. De man had alleen wat lichte schaafwonden aan zijn been.

Het busje en de auto hebben aanzienlijke schade opgelopen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.