10-10-2017, 112Groningen P. Wind

Auto tegen een boom in Lewenborg

Groningen - Bij een ongeluk dinsdagavond om 19:30 uur op de Stuurboordswal in de wijk Lewenborg is een automobiliste tegen een boom gebotst.

Door onbekende oorzaak verloor een persoon de macht over het stuur waarna ze tegen een boom botste. De politie deed onderzoek. Niemand hoefde naar een ziekenhuis.