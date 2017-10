11-10-2017, Marc Dol 112gr.

Gewonde na brand in cel Ter Apel

Ter Apel - Bij een brand in een cel aan de Ter Apelervenen bij Ter Apel is dinsdagnacht een persoon gewond geraakt.

Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het slachtoffer is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.