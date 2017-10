11-10-2017, Marc Dol 112gr.

Mislukte ramkraak bij pompstation Stadskanaal (Video)

Stadskanaal - Bij een tankstation langs de Atlantislaan in Stadskanaal is in de nacht van dinsdag op woensdag een ramkraak gepleegd.

De daders hebben naar alle waarschijnlijkheid een betonblok, die normaal gesproken wordt gebruikt om bouwhekken te plaatsen, gebruikt om de deur open te breken. De deur bij de balie werd ook vernield. Het mistalarm zorgde ervoor dat de inbrekers niets meer zagen en hun inbraak moesten staken. Waarschijnlijk hadden de inbrekers het voorzien op sigaretten. De politie geeft aan dat er niets is buitgemaakt. De politie heeft met een hond de omgeving afgezocht, maar niemand aangetroffen.