11-10-2017, Martin Nuver 112Gr. & P. Wind

Fietser gewond bij omstreden oversteekplaats (Video)

Groningen - Een fietser is woensdagmiddag flink gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Eikenlaan en het Wilgenpad. De fietser is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Over het slachtoffer en de aard van diens verwondingen is nog niets bekend. Sinds kort hebben fietsers die op het Wilgenpad rijden voorrang op het verkeer dat over de Eikenlaan rijdt. Dat besluit wordt als omstreden beschouwd, ook door de politie.(Oogtv bron)