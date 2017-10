11-10-2017, Patrick Wind & Martin Nuver

Auto te water bij ongeval Onderdendam

Onderdendam - Op de Bedumerweg in Onderdendam heeft woensdagavond rond 21:30 uur een ongeval plaatsgevonden tussen twee auto's.

1 auto belandde in het water. Er viel 1 gewonde. De gewonde is meegenomen naar het ziekenhuis. De weg was afgesloten. De VOA deed onderzoek.

Poort heeft samen met DTS het voertuig geborgen.