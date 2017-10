12-10-2017, Persbericht en foto`s KNRM

Nieuwe bemanningsleden gezocht KNRM

Lauwersoog - Het station Lauwersoog bestaat uit een team van 25 professionele vrijwilligers en beschikt over 2 goed uitgeruste snelle boten.

Aan de Waddenkant de Annie Jacoba Visser, een tweemotorige reddingboot van de Valentijn klasse, op het Lauwersmeer is de Springbok gestationeerd, een eveneens tweemotorige open reddingboot van de Nicolaas klasse.







Ons team bestaat uit een schipper, plaatsvervangend schippers, opstappers en aankomend opstappers. Daarbij worden zij ondersteund door de plaatselijke commissie en de walploeg. Alle teamleden zijn vrijwilligers. Er wordt wekelijks getraind en gewerkt aan het onderhoud van ons materiaal . Alle vrijwilligers worden degelijk opgeleid voor alle voorkomende taken.







Als je denkt dat is wat voor mij en je voldoet aan onderstaande voorwaarden, aarzel dan niet en neem contact met ons op.







· Je bent man of vrouw en bij aanmelding, tussen 18 en 45 jaar.



· Je woont in de regio Lauwersoog en je kunt bij alarm binnen 15 minuten op Lauwersoog zijn.



· Je bent in principe beschikbaar op de maandag avonden voor oefening en opleiding.



· Ons werk kan op ieder moment van de dag plaats vinden, dus we vragen ook tijd overdag en in de avond/nacht uren. Natuurlijk kan niet iedereen altijd beschikbaar zijn maar als je denkt twee of drie dagen per week beschikbaar te zijn bij alarm, is dat voldoende.







Voor een vrijblijvende kennismaking met ons mooie werk, organiseren wij op maandag 30 oktober van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond.



Wij geven dan uitgebreide informatie over het Reddingstation Lauwersoog en uitleg over opstapper worden en zijn bij KNRM.



Je bent van harte uitgenodigd.







Aanmelden voor de inloopavond, kan door een mailtje te sturen naar onze secretaris Wimold Peters

[email protected]