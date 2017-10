12-10-2017, Jeroen Bos Oldambtnu.nl & Gerrie de Groot

Aanhanger vol mais gekanteld in Oostwold

Oostwold - De Oosterweg, de weg van Finsterwolde naar Oostwold is op dit moment gestremd. Dit aangezien er door een onbekende oorzaak een keeper geladen met maïs is gekanteld.