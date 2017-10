12-10-2017, Akke van Beek 112Gr.

Brandweeroefening Uithuizen

Uithuizen - De brandweer van Uithuizen heeft donderdagavond een oefening gehouden aan de Oudedijksterweg te Uithuizen.

Een voertuig was in de sloot beland. Het “slachtoffer” is uit de auto gered.

Berger Faber uit Baflo heeft het wrak weer uit de sloot getakeld en afgevoerd.

Na deze geslaagde oefening keerde de brandweer weer terug naar de kazerne.