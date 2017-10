12-10-2017, Politie Groningen & Haren Facebook

Eigenaar fiets gezocht

Groningen - De politie is op zoek naar de eigenaar van deze opvallende roze fiets van het merk Spirit. Fiets is vermoedelijk weggenomen in de omgeving van het hoofdstation.

Bij herkenning graag contact met ons opnemen via het telefoonnummer 0900-8844.