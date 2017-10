14-10-2017, Marc Dol 112gr.

Voor de tiende keer brand in Stadskanaal

Stadskanaal - Voor de tiende keer in korte tijd is een buitenbrand uitgebroken in Stadskanaal. Naast de coniferen en plastic zakken van de afgelopen maand moest een dixi aan de Utrechtselaan het vrijdagavond ontgelden.

De politie onderzoekt wie de branden heeft aangestoken en vraagt getuigen zich te melden via 0900-8844